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"Національні дружини" налічують 2 тисячі осіб

"Національні дружини" налічують 2 тисячі осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Організація "Національні дружини" налічує дві тисячі членів по всій Україні. Про це кореспонденту УНН повідомили в медіа-відділі організації.

"Кількість наразі національних дружинників становить близько 2000 по всій Україні", - зазначили в організації.

Національні дружини представлені в усіх регіонах, крім Донецької і Луганської області, а також АР Крим.

Найбільша за чисельністю група зосереджена, традиційно, в Києві, де осередок Нацдружин налічує близько 700 осіб. Втім мережа організації доволі розгалужена і по регіонах, що дозволяє представникам організації доволі оперативно реагувати на події по всій країні. Так, зокрема, на події в Ічні, як стверджують в організації, першими прибули нацдружинники з Талалаївки і Чернігова.

Нагадаємо, станом на початок минулого року по Україні у 18 областях діяло близько тисячі членів "Національних дружин".

Українські Національні Новини

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