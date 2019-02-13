"Національні дружини" налічують 2 тисячі осіб

"Кількість наразі національних дружинників становить близько 2000 по всій Україні", - зазначили в організації.



Національні дружини представлені в усіх регіонах, крім Донецької і Луганської області, а також АР Крим.



Найбільша за чисельністю група зосереджена, традиційно, в Києві, де осередок Нацдружин налічує близько 700 осіб. Втім мережа організації доволі розгалужена і по регіонах, що дозволяє представникам організації доволі оперативно реагувати на події по всій країні. Так, зокрема, на події в Ічні, як стверджують в організації, першими прибули нацдружинники з Талалаївки і Чернігова.



Нагадаємо, станом на початок минулого року по Україні у 18 областях діяло близько тисячі членів "Національних дружин".