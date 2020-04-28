Национальная сборная по футболу приобретет аппараты ИВЛ для украинских больниц

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 42214 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 86010 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102971 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129103 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129426 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 173315 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121957 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 158337 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104949 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103075 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Национальная сборная по футболу приобретет аппараты ИВЛ для украинских больниц

Национальная сборная по футболу приобретет аппараты ИВЛ для украинских больниц

Киев  •  УНН

 • 10119 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Сборная Украины по футболу приобретет аппараты искусственной вентиляции легких для украинских больниц. Об этом рассказал украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко, передает УНН со ссылкой на Youtube-канал Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Речь о 5 аппаратах ИВЛ.

"В "Сити" пытаются сделать так же, как в "Аталанте" с помощью больницам, думают над решением. Уверен, что игроки АПЛ не останутся в стороне. От сборной Украины мы планируем закупить пять аппаратов искусственной вентиляции легких", - рассказал Зинченко.

Как писал УНН, региональные футбольные ассоциации помогают людям пенсионного возраста и врачам. В частности, ветеранам спорта доставляют наборы продуктов и обеспечивают подвоз медиков на работу.

Напомним, по словам президента УАФ, последствия длительного карантина для футбола, и украинского, в частности, будут тяжелыми. Однако, жизнь и здоровье людей должны оставаться "главным приоритетом", считает Андрей Павелко.

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