Национальная сборная по футболу приобретет аппараты ИВЛ для украинских больниц
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Сборная Украины по футболу приобретет аппараты искусственной вентиляции легких для украинских больниц. Об этом рассказал украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко, передает УНН со ссылкой на Youtube-канал Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Речь о 5 аппаратах ИВЛ.
"В "Сити" пытаются сделать так же, как в "Аталанте" с помощью больницам, думают над решением. Уверен, что игроки АПЛ не останутся в стороне. От сборной Украины мы планируем закупить пять аппаратов искусственной вентиляции легких", - рассказал Зинченко.
Как писал УНН, региональные футбольные ассоциации помогают людям пенсионного возраста и врачам. В частности, ветеранам спорта доставляют наборы продуктов и обеспечивают подвоз медиков на работу.
Напомним, по словам президента УАФ, последствия длительного карантина для футбола, и украинского, в частности, будут тяжелыми. Однако, жизнь и здоровье людей должны оставаться "главным приоритетом", считает Андрей Павелко.