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Національна збірна з футболу придбає апарати ШВЛ для українських лікарень

Київ • УНН

 • 10123 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Збірна України з футболу придбає апарати штучної вентиляції легенів для українських лікарень. Про це розповів український гравець "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко, передає УНН із посиланням на Youtube-канал Української асоціації футболу (УАФ).

Мова про 5 апаратів ШВЛ.

"У "Сіті" намагаються зробити так само, як в "Аталанті" з допомогою лікарням, думають над рішенням. Упевнений, що гравці АПЛ не залишаться осторонь. Від збірної України ми плануємо закупити п’ять апаратів штучної вентиляції легень", - розповів Зінченко.

Як писав УНН, регіональні футбольні асоціації допомагають людям пенсійного віку та лікарям. Зокрема, ветеранам спорту доставляють набори продуктів та забезпечують підвіз медиків на роботу.

Нагадаємо, за словами президента УАФ, наслідки тривалого карантину для футболу, і українського, зокрема, будуть тяжкими. Проте, життя та здоров’я людей мають залишатися "головним пріоритетом", вважає Андрій Павелко.

Українські Національні Новини

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