Нацбанк вводит в обращение монету, посвященную Ярославу Мудрому
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Сегодня Национальный банк Украины вводит в обращение памятную монету номиналом 20 грн, посвященную тысячелетию с начала правления Ярослава Мудрого. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Монета входит в серию юбилейных монет Княжеская Украина. Ее тираж - 2,5 тыс. штук, вес - 62,2 г, а розничная цена - 2121 грн. Изготовлена монета из серебра, а украшена локальной позолотой. С одной стороны изображен малый Государственный Герб Украины, макет реконструкции Софийского собора, свиток русской правды, печать и верительный знак Ярослава Мудрого. С другой стороны монету украшает стилизованный фрагмент летописной миниатюры.
Добавим, что под руководством Ярослава Мудрого Киевское государство укрепило и расширило свои границы, укрепило международное положение, а культура Руси достигла наивысшего развития.
Напомним, самой дорогой памятной монетой в первом полугодии 2019 года стала монета "25 лет независимости Украины".