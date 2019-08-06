Нацбанк вводить в обіг монету, присвячену Ярославу Мудрому
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Сьогодні Національний банк України вводить в обіг пам’ятну монету номіналом 20 грн, присвячену тисячоліттю від початку правління Ярослава Мудрого. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу НБУ.
Монета входить у серію ювілейних монет Княжа Україна. Її тираж – 2,5 тис. штук, вага – 62,2 г, а роздрібна ціна – 2 121 грн. Виготовлена монета зі срібла, а оздоблена локальною позолотою. З однієї сторони зображено малий Державний Герб України, макет реконструкції Софійського собору, сувій руської правди, печатка та вірчий знак Ярослава Мудрого. З іншої сторони монету прикрашає стилізований фрагмент літописної мініатюри.
Додамо, що під керівництвом Ярослава Мудрого Київська держава укріпила та розширила свої кордони, зміцнила міжнародне становище, а культура Русі досягла найвищого розвитку.
Нагадаємо, найдорожчою пам'ятною монетою у першому півріччі 2019 року стала монета "25 років незалежності України".