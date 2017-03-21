Нацбанк не ожидает влияния блокады на прогноз инфляции в 9,1% в 2017 году

"Блокада торговли с ОРДЛО не окажет значительного влияния на уровень потребительской инфляции в 2017-2018 гг. Следовательно, Национальный банк не ожидает существенных изменений в прогнозах инфляции (9,1% в 2017 году и 6,0% в 2018 году). Эффекты от роста цен на продовольственные товары на мировых товарных рынках будут компенсированы более медленным ростом административно регулируемых тарифов и снижением давления на цены со стороны совокупного спроса", - отметили в НБУ.

Указано, что влияние блокады на обменный курс гривны будет ограничен. Ухудшение ситуации с платежным балансом в первую очередь будет отображаться на объемах чистой покупки валюты на рынке для пополнения резервов, добавили в регуляторе.

"В частности, по оценкам Национального банка, в результате развития ситуации на востоке страны сократится экспорт металлургической продукции и увеличится импорт угля. В результате дефицит текущего счета платежного баланса может ухудшиться примерно на1,8 млрд долл. США. Эти потери будут в основном компенсированы за счет благоприятной ситуации на внешних сырьевых рынках, положительный эффект от которых на состояние текущего счета составит примерно 1 млрд долл. США. в результате, прогноз дефицита текущего счета в 2017 году предварительно пересмотрен до 4,3 млрд долл. США (январский прогноз -3,4 млрд долл. США). В 2018 году дефицит текущего счета ожидается на аналогичном уровне.

Напомним, НБУ предоставил МВФ пересмотреные макропрогнозы с учетом блокады ОРДЛО.