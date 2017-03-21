Нацбанк не очікує впливу блокади на прогноз інфляції у 9,1% в 2017 році

"Блокада торгівлі з ОРДЛО не матиме значного впливу на рівень споживчої інфляції у 2017-2018 рр. Відтак, Національний банк не очікує суттєвих змін у прогнозах інфляції (9,1% у 2017 році та 6,0% у 2018 році). Ефекти від зростання цін на продовольчі товари на світових товарних ринках будуть компенсовані більш повільним зростанням адміністративно регульованих тарифів і зниженням тиску на ціни з боку сукупного попиту", - зазначили у НБУ.

Вказано, що вплив блокади на обмінний курс гривні буде обмежений. Погіршення ситуації з платіжним балансом насамперед відображатиметься на обсягах чистої купівлі валюти на ринку для поповнення резервів, додали у регуляторі.

"Зокрема, за оцінками Національного банку, внаслідок розвитку ситуації на сході країни скоротиться експорт металургійної продукції та збільшиться імпорт вугілля. У результаті дефіцит поточного рахунку платіжного балансу може погіршитися приблизно на 1,8 млрд дол. США. Ці втрати будуть здебільшого компенсовані за рахунок сприятливої ситуації на зовнішніх сировинних ринках, позитивний ефект від яких на стан поточного рахунку становитиме приблизно 1 млрд дол. США. Як наслідок, прогноз дефіциту поточного рахунку у 2017 році попередньо переглянуто до 4,3 млрд дол. США (січневий прогноз – 3,4 млрд дол. США). У 2018 році дефіцит поточного рахунку очікується на аналогічному рівні.

Нагадаємо, НБУ надав МВФ переглянуті макропрогнози з урахуванням блокади ОРДЛО.