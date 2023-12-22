Насущной необходимости для всеобщей мобилизации в рф нет: Скибицкий назвал причину
Киев • УНН
По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, россия пока не видит необходимости в проведении всеобщей мобилизации, вероятно, в связи с предстоящими выборами.
Сейчас у россии нет насущной необходимости в том, чтобы массово мобилизовать свое население. Вероятно одним из факторов отсутствия всеобщей мобилизации являются предстоящие "выборы". Об этом сообщил представитель ГУР Украины Вадим Скибицкий, передает УНН.
Насущной необходимости сейчас для всеобщей мобилизации в рф нет. Одним из факторов этого, видимо, служит подготовка к президентским выборам в россии. Потому что в любом случае путин не хочет, чтобы процесс мобилизации влиял на так называемую предвыборную кампанию
Детали
По словам Скибицкого, у россии есть большой мобилизационный ресурс из как обученных военных так и нет.
На сегодня враг справляется с пополнением потерь личного состава и поддержкой оперативных резервов, которые развернуты на украинских временно оккупированных территориях, не проводя мощную вторую волну мобилизации.
По информации ГУР, по разным подсчетам ежедневно к вооруженным силам россии присоединяются около 1000 -1200 человек. "Если говорить о том, куда они идут, то большинство из них идет именно на пополнение потерь. Тех ежедневных потерь, которые несет российский агрессор", - подытожил Вадим Скибицкий.
Напомним,
Согласно Генеральному штабу, потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 350 270 человек.
Дополнение
По данным социальных опросов, россиян больше всего волнуют цены и их зарплаты, а не огромные потери на фронте.
"Несмотря на то, что в рф все прекрасно понимают, что идет "специальная военная операция", на первое место, как ни странно получается то, что 42% населения на первое место из проблемных вопросов ставят свою жизнь. Это цены, это заработная плата. И только 31% говорят о том, что идет "сво", она влияет на уровень жизни", - добавил представитель ГУР.
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Насущной необходимости для всеобщей мобилизации в рф нет: Скибицкий назвал причину
По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, россия пока не видит необходимости в проведении всеобщей мобилизации, вероятно, в связи с предстоящими выборами.
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