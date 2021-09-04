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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 43061 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 81862 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 101528 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 149115 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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2 марта, 17:53 • 128907 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 123834 просмотра

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На следующей неделе в Украину придут первые заморозки

На следующей неделе в Украину придут первые заморозки

Киев  •  УНН

 • 18583 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. На следующей неделе в Украину придут первые заморозки 0-3 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

По информации синоптиков, заморозки ожидаются ночью 6-7 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части.

8 сентября прогнозируют значительное снижение температуры в восточных и юго-восточных областях. На поверхности почвы будут заморозки 0-3 градусов.

Добавим

В Украине в субботу, 4 сентября, местами пройдут дожди. Температура несколько повысится — достигать 25 градусов тепла в некоторых регионах.

В последующие двое суток, 5-6 сентября, по Украине ожидается погода преимущественно без осадков, лишь в воскресенье днем в северных областях и Карпатах местами небольшой дождь; температура в большинстве областей ночью 2-7° тепла.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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