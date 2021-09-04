Наступного тижня в Україну прийдуть перші заморозки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Наступного тижня в Україну прийдуть перші заморозки 0-3 градусів. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
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За інформацію синоптиків, заморозки очікуються вночі 6-7 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини.
8 вересня прогнозують значне зниження температури у східних та південно-східних областях. На поверхні ґрунту будуть заморозки 0-3 градусів.
Додамо
В Україні у суботу, 4 вересня, місцями пройдуть дощі. Температура дещо підвищиться — сягатиме 25 градусів тепла у деяких регіонах.
У наступні дві доби, 5-6 вересня, по Україні очікується погода переважно без опадів, лише в неділю вдень у північних областях та Карпатах подекуди невеликий дощ; температура в більшості областей вночі 2-7° тепла.