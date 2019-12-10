На следующей неделе полиция в Киеве будет проверять законность продажи елок
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. На следующей неделе в Киеве заработают официальные места продажи елок и полиция начнет проверку законности продажи зеленых насаждений в городе. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
"На следующей неделе для продажи елок будут официально разрешенные места. Их список местоположения будет размещен на сайте КГГА. Уже будут участковыми представителями полиции проводиться проверки законности продажи зеленых насаждений. У продавцов должны быть специальные разрешения", - отметили в полиции.
Напомним, в День Святого Николая в Киеве засветятся все новогодние елки города.