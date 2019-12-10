На следующей неделе полиция в Киеве будет проверять законность продажи елок

"На следующей неделе для продажи елок будут официально разрешенные места. Их список местоположения будет размещен на сайте КГГА. Уже будут участковыми представителями полиции проводиться проверки законности продажи зеленых насаждений. У продавцов должны быть специальные разрешения", - отметили в полиции.

Напомним, в День Святого Николая в Киеве засветятся все новогодние елки города.