Наступного тижня поліція у Києві перевірятиме законність продажу ялинок
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. На наступному тижні у Києві запрацюють офіційні місця продажу ялинок і поліція розпочне перевірку законності продажу зелених насаджень у місті. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі поліції Києва.
"На наступному тижні для продажу ялинок будуть офіційно дозволені місця. Їх список місця розташування буде розміщено на сайті КМДА. Вже будуть дільничними представниками поліції проводитися перевірки законності продажу зелених насаджень. У продавців повинні бути спеціальні дозволи", - зазначили у поліції.
Нагадаємо, на День Святого Миколая у Києві засвітяться всі новорічні ялинки міста.