Наставник "Шахтера" может возглавить французское "Монако"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Португальский тренер “Шахтера” Паулу Фонсека стал одним из претендентов на пост главного тренера одного из лидеров чемпионата Франции “Монако”, сообщает УНН со ссылкой на mercato365.
Фонсека может заменить на посту “монегасков” своего соотечественника Леонардо Жардима. В Жардима контракт до лета 2020-го года, однако его окружение находится в поисках другого варианта трудоустройства.
Также в списке “Монако” числится наставник “Наполи” Маурицио Сарре и Тухель, но его связывают с “ПСЖ”.
Добавим также, контракт Фонсеки с “Шахтером” заканчивается в конце июня этого года.