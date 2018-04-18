Наставник "Шахтера" может возглавить французское "Монако"

Фонсека может заменить на посту “монегасков” своего соотечественника Леонардо Жардима. В Жардима контракт до лета 2020-го года, однако его окружение находится в поисках другого варианта трудоустройства.

Также в списке “Монако” числится наставник “Наполи” Маурицио Сарре и Тухель, но его связывают с “ПСЖ”.

Добавим также, контракт Фонсеки с “Шахтером” заканчивается в конце июня этого года.