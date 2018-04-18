Наставник "Шахтаря" може очолити французьке "Монако"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Португальський тренер “Шахтаря” Паулу Фонсека став одним з претендентів на пост головного тренера одного із лідерів чемпіонату Франції “Монако”, повідомляє УНН з посиланням на mercato365.
Фонсека може замінити на посту “монегасків” свого співвітчизника Леонарду Жардіма. У Жардіма контракт до літа 2020-го року, однак його оточення знаходиться в пошуках іншого варіанту працевлаштування.
Також в списку “Монако” числиться наставник “Наполі” Мауріціо Саррі і Томас Тухель, але його пов’язують з “ПСЖ”.
Додамо також, контракт Фонсеки з “Шахтарем” закінчується в кінці червня цього року.