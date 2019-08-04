Наставник "Брюгге": встреча с "Динамо" будет матчем другого уровня
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Наставник "Брюгге" Филипп Клеман выразил точку зрения относительно будущих противостояний в третьем квалификационном этапе Лиги чемпионов с киевским "Динамо", сообщает УНН со ссылкой на сайт вице-чемпиона Бельгии.
Клеман считает, что его команду ждет соперник совсем другого уровня, чем "Сент-Труйден", который "Брюгге" деклассировал в крайнем противостоянии (6:0).
"Матч против "Динамо" определенно будет игрой совершенно другого уровня. Тренерский штаб уже просмотрел несколько матчей с участием "Динамо". У киевского клуба много молодых талантов в составе и качественные исполнители во всех звеньях поля. Нам нужно будет выглядеть очень сильно, чтобы пройти дальше", - подчеркнул Клеман.
Добавим, первая игра между командами пройдет в Бельгии 6-го августа, а в ответ 13-го августа в Киеве.