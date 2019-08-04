Наставник "Брюгге": зустріч з "Динамо" буде матчем іншого рівня
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Наставник "Брюгге" Філіпп Клеман виразив точку зору щодо майбутніх протистоянь в третьому кваліфікаційному етапі Ліги чемпіонів із київським "Динамо", повідомляє УНН з посиланням на сайт віце-чемпіона Бельгії.
Клеман вважає, що його команду чекатиме суперник зовсім іншого рівня, ніж "Сент-Труйден", який "Брюгге" декласував в крайньому протистоянні (6:0).
"Матч проти "Динамо" безперечно буде грою абсолютно іншого рівня. Тренерський штаб вже продивився кілька матчів за участю "Динамо". У київського клубу багато молодих талантів в складі і якісні виконавці в усіх ланках поля. Нам потрібно буде виглядати дуже сильно, щоб пройти далі", - підкреслив Клеман.
Додамо, перша гра між командами пройде в Бельгії 6-го серпня, а у відповідь 13-го серпня у Києві.