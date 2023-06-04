Последствия удара по Днепропетровщине: ранены 22 человека, погибла двухлетняя девочка

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«Ночью из-под завалов дома в Подгородненской громаде достали тело девочки. Ей только что исполнилось два годика. Искренние соболезнования родным... Пострадали 22 человека, из них 5 – дети», - сообщил Лысак.

Две двухэтажки, между которыми попала вражеская ракета, частично разрушены. Повреждены и 10 частных домов, авто, магазин, газопроводы.

Также он сообщил о военной ситуации в области.

«Защитники из ЧВК "Восток" сбили над областью 2 крылатые ракеты и 1 беспилотник, вероятно, "Шахед". По Никополю оккупанты ударили из артиллерии. Загорелись два авто, пожары уже потушили. Разбиты 3 многоэтажки, ресторан, линии электропередач. К счастью, без жертв», - сообщил Лысак.