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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Последствия удара по Днепропетровщине: ранены 22 человека, погибла двухлетняя девочка

Киев • УНН

 • 296295 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. В Подгородненской громаде Днепровского района оккупанты вечером 3 июня попали в между двумя двухэтажными жилыми домами. Есть раненые и одна погибшая – двухлетняя девочка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию обнародованную начальником Днепропетровской областной военной администрации Сергеем Лысаком.

Последствия удара по Днепропетровщине: ранены 22 человека, погибла двухлетняя девочка

Цитата

«Ночью из-под завалов дома в Подгородненской громаде достали тело девочки. Ей только что исполнилось два годика. Искренние соболезнования родным... Пострадали 22 человека, из них 5 – дети», - сообщил Лысак.

Две двухэтажки, между которыми попала вражеская ракета, частично разрушены. Повреждены и 10 частных домов, авто, магазин, газопроводы.

Также он сообщил о военной ситуации в области.

«Защитники из ЧВК "Восток" сбили над областью 2 крылатые ракеты и 1 беспилотник, вероятно, "Шахед". По Никополю оккупанты ударили из артиллерии. Загорелись два авто, пожары уже потушили. Разбиты 3 многоэтажки, ресторан, линии электропередач. К счастью, без жертв», - сообщил Лысак.

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