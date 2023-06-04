Наслідки удару по Дніпропетровщині: поранено 22 людей, загинула дворічна дівчинка
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. У Підгородненській громаді Дніпровського району окупанти ввечері 3 червня поцілили у між двоама двоповерховими житловими будинками. Є поранені та одна загибла – дворічна дівчинка. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію оприлюднену начальником Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергієм Лисаком.
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«Вночі з-під завалів дому в Підгородненській громаді дістали тіло дівчинки. Їй щойно виповнилося два рочки. Щирі співчуття рідним... Постраждали 22 людини, з них 5 – діти», - повідомив Лисак.
Дві двоповерхівки, між якими влучила ворожа ракета, частково зруйновані. Пошкоджені й 10 приватних будинків, авто, магазин, газопроводи.
Також він повідомив про військову ситуацію в області.
«Захисники з ПвК "Схід" збили над областю 2 крилаті ракети та 1 безпілотник, ймовірно, "Шахед". По Нікополю окупанти вдарили з артилерії. Загорілися два авто, пожежі вже загасили. Побиті 3 багатоповерхівки, ресторан, лінії електропередач. На щастя, без жертв», - повідомив Лисак.