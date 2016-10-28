NASA объявили дизайнерский конкурс для детей
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Американское агентство в области аэронавтики и космических исследований NASA объявило конкурс для детей по созданию дизайна медицинского оборудования для трехлетней экспедиции на Марс, передает УНН со ссылкой на сайт NASA.
Сутью конкурса, который носит название Mars Medical Challenge, является создание дизайна 3D-моделей медицинского оборудования для медицинских нужд астронавтов в трехлетней миссии на Марс.
Детям в возрасте от 5 до 17 лет предлагается создать модели медицинского оборудования для широкого спектра потребностей, в том числе для диагностики, профилактики, оказания первой помощи, хирургических и стоматологических целей. В будущем модели, которые подойдут астронавтам, будут изготовлены на 3D-принтере.
Как отмечается в сообщении, медицинское оборудование является важной частью каждой экспедиции, поскольку астронавты могут сталкиваться с естественными медицинскими потребностями.
Конкурс продлится до 25 января 2017 года, имена победителей объявят 28 марта 2017 года. Лучшие получат призы для себя или для своего учебного заведения, начиная от 3D-принтера для своей школы до поездке в Хьюстон в Космический центр имени Линдона Джонсона.