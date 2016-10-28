NASA объявили дизайнерский конкурс для детей

Сутью конкурса, который носит название Mars Medical Challenge, является создание дизайна 3D-моделей медицинского оборудования для медицинских нужд астронавтов в трехлетней миссии на Марс.

Детям в возрасте от 5 до 17 лет предлагается создать модели медицинского оборудования для широкого спектра потребностей, в том числе для диагностики, профилактики, оказания первой помощи, хирургических и стоматологических целей. В будущем модели, которые подойдут астронавтам, будут изготовлены на 3D-принтере.

Как отмечается в сообщении, медицинское оборудование является важной частью каждой экспедиции, поскольку астронавты могут сталкиваться с естественными медицинскими потребностями.

Конкурс продлится до 25 января 2017 года, имена победителей объявят 28 марта 2017 года. Лучшие получат призы для себя или для своего учебного заведения, начиная от 3D-принтера для своей школы до поездке в Хьюстон в Космический центр имени Линдона Джонсона.