NASA оголосили дизайнерський конкурс для дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Американське агентство у галузі аеронавтики й космічних досліджень NASA оголосило конкурс для дітей зі створення дизайну медичного обладнання для трирічної експедиції на Марс, передає УНН з посиланням на сайт NASA.
Суттю конкурсу, який носить назву Mars Medical Challenge, є створення дизайну 3D-моделей медичного обладнання для медичних потреб астронавтів у трирічній місії на Марс.
Дітям у віці від 5 до 17 років пропонується створити моделі медичного обладнання для широкого спектра потреб, в тому числі для діагностики, профілактики, надання першої допомоги, хірургічних і стоматологічних цілей. В майбутньому моделі, які підійдуть астронавтам, будуть виготовлені на 3D-принтері.
Як зазначається у повідомленні, медичне обладнання є важливою частиною кожної експедиції, оскільки астронавти можуть стикатися в природними медичними потребами.
Конкурс триватиме до 25 січня 2017 року, імена переможців оголосять 28 березня 2017 року. Кращі отримають призи для себе або для свого навчального закладу, починаючи від 3D-принтера для своєї школи до поїздки в Х'юстон у Космічний центр імені Ліндона Джонсона.