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NASA оголосили дизайнерський конкурс для дітей

NASA оголосили дизайнерський конкурс для дітей

Київ • УНН

 • 15902 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Американське агентство у галузі аеронавтики й космічних досліджень NASA оголосило конкурс для дітей зі створення дизайну медичного обладнання для трирічної експедиції на Марс, передає УНН з посиланням на сайт NASA.

Суттю конкурсу, який носить назву Mars Medical Challenge, є створення дизайну 3D-моделей медичного обладнання для медичних потреб астронавтів у трирічній місії на Марс.

Дітям у віці від 5 до 17 років пропонується створити моделі медичного обладнання для широкого спектра потреб, в тому числі для діагностики, профілактики, надання першої допомоги, хірургічних і стоматологічних цілей. В майбутньому моделі, які підійдуть астронавтам, будуть виготовлені на 3D-принтері.

Як зазначається у повідомленні, медичне обладнання є важливою частиною кожної експедиції, оскільки астронавти можуть стикатися в природними медичними потребами.

Конкурс триватиме до 25 січня 2017 року, імена переможців оголосять 28 березня 2017 року. Кращі отримають призи для себе або для свого навчального закладу, починаючи від 3D-принтера для своєї школи до поїздки в Х'юстон у Космічний центр імені Ліндона Джонсона.

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