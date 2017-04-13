Нардепы призвали ВР как можно скорее рассмотреть законопроект об импичменте
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Группа нардепов призвали парламент рассмотреть законопроект об импичменте не позднее следующей пленарной неделе. С соответствующим заявлением народный депутат Виктор Чумак обратился с парламентской трибуны, передает корреспондент УНН.
“Необходимо принять проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины (1776) в части отмены неприкосновенности народных депутатов и судов, для разблокирования этого конституционного процесса, проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно неприкосновенности народного депутата (5487), проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по предотвращению коррупции и конфликта интересов в деятельности лиц, занимающих публичные политические должности, проект нового закона о референдуме, поданный группой народных депутатов пред тавникив всех фракций”, — сказал Чумак.
Также он отметил, что речь идет и о проекте закона “Об Временной следственной комиссии для устранения президента с поста в порядке импичмента, № 2278”; законопроект о временных следственных комиссиях“.
Нардеп призвал председателя ВР Андрей Парубий поставить эти законопроекты на рассмотрение парламента не позднее следующей пленарной неделе в мае.
“В противном случае мы оставляем за собой право на акции прямого действия”, — сказал он.
Как сообщал УНН, 13 апреля депутаты блокировали трибуну ВР для вынесения заявления.