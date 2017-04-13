Нардепи закликали ВР якнайшвидше розглянути законопроект про імпічмент

“Необхідно ухвалити проект закону про внесення змін до Конституції України (1776) в частині скасування недоторканності народних депутатів і судів, для розблокування цього конституційного процесу, проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо недоторканості народного депутата (5487), проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запобігання корупції і конфлікту інтересів в діяльності осіб, що займають публічні політичні посади, проект нового закону про референдум, поданий групою народних депутатів представників всіх фракцій”, — сказав В.Чумак.

Також він зазначив, що йдеться і про проект закону "про Тимчасову слідчу комісію для усунення президента з посади в порядку імпічмента, №2278"; законопроект про Тимчасові слідчі комісії".

Нардеп закликав голову ВР Андрія Парубія поставити ці законопроекти на розгляд парламенту не пізніше наступного пленарного тижня у травні.

“В іншому випадку ми зберігаємо за собою право на акції прямої дії”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, 13 квітня депутати блокували трибуну ВР для виголошення заяви.