Нардепы начали рассмотрение постановления о прекращении полномочий ЦИК

Как отметил спикер парламента Дмитрий Разумков, это постановление не требует голосования за включение ее в повестку дня, поэтому нардепы сразу начали рассмотрение.

Напомним, вчера, 12 сентября, в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления № 2127 о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии.