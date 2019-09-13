Нардепы начали рассмотрение постановления о прекращении полномочий ЦИК
Киев • УНН
КИИВ.13 сентября. УНН. Парламентарии начали рассмотрение постановления о досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии. За сокращенное рассмотрение постановления проголосовали 298 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Как отметил спикер парламента Дмитрий Разумков, это постановление не требует голосования за включение ее в повестку дня, поэтому нардепы сразу начали рассмотрение.
Напомним, вчера, 12 сентября, в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления № 2127 о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии.