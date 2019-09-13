Нардепи розпочали розгляд постанови про припинення повноважень ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ.13 вересня. УНН. Парламентарі розпочали розгляд постанови про дострокове припинення повноважень всього складу Центральної виборчої комісії. За скорочений розгляд постанови проголосували 298 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Як зазначив спікер парламенту Дмитро Разумков, ця постанова не потребує голосування за включення її до порядку денного, тож нардепи одразу розпочали її розгляд.
Нагадаємо, вчора, 12 вересня, у Верховній Раді зареєстрований проект постанови № 2127 про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії.