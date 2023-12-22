Нардепы разрабатывают новые механизмы вручения повесток: что известно
Киев • УНН
Народные депутаты Украины разрабатывают новые методы вручения повесток, которые позволят полиции и работодателям вручать их, в том числе в общественных местах.
Народные депутаты планируют разрешить полицейским, а также работодателям вручать повестки. Также планируется разрешить вручение повесток полицейскими в общественных местах, сообщила народный депутат Марьяна Безуглая на своей странице в Facebook, пишет УНН.
Детали
Безуглая сообщила, что планируется разработать различные механизмы вручения повесток, в том числе в ТЦК СП. Также повестки смогут вручаться по месту жительства представителями ТЦК СП и полицейскими, по месту работы работодателем.
Кроме того, повестки можно будет вручать в общественных местах, не только представителями ТЦК, а и полицейскими.
Напомним,
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