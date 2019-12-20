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Нардепы ужесточили соцзащиту лиц с инвалидностью вследствие войны

Нардепы ужесточили соцзащиту лиц с инвалидностью вследствие войны

Киев  •  УНН

 • 12834 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Народные депутаты Украины приняли в целом законопроект № 1198 относительно социальной защиты отдельных категорий лиц с инвалидностью вследствие войны. Соответствующее решение поддержали 323 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона № 1198 о внесении изменения в ст. 13 Закона Украины “О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты” по усилению социальной защиты отдельных категорий лиц с инвалидностью вследствие войны предусматривает повышение уровня социальной защиты всех категорий участников антитеррористической операции, участвовавших в проведении антитеррористической операции, осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны.

Кроме того, под действие законопроекта подпадают лица с инвалидностью из числа волонтеров и добровольцев и участников боевых действий на территории других государств, которые признаны лицами с инвалидностью вследствие войны путем предоставления им права на бесплатную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения Минобороны, СБУ, службы внешней разведки Украины, службе Госспецсвязи, МВД Украины, других центральных органов исполнительной власти, которые в соответствии с законом осуществляют руководство военными формированиями.

Добавим, нардепы приняли законопроект в целом без обсуждения.

Напомним, парламент одобрил во втором чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции, то есть документ, который предоставляет статус участников боевых действий добровольцам.

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