Нардепа Кузьминых отправили под круглосуточный домашний арест
Киев • УНН
Высший антикоррупционный суд 29 июня избрал меру пресечения для нардепа Сергея Кузьминых в виде круглосуточного домашнего ареста. Его подозревают в получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды за содействие в поставке медицинского оборудования.
Высший антикоррупционный суд Украины 29 июня отправил народного депутата Сергея Кузьминых под круглосуточный домашний арест. Кроме того, парламентария обязали носить электронный браслет. Об этом сообщает УНН.
Детали
Суд применил к Кузьминых меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Также народный депутат должен являться по каждому вызову суда, сообщать об изменении места жительства, сдать паспорта и другие документы, дающие право на выезд за границу.
Контекст
Сергей Кузьминых - народный депутат из Житомирщины. Его дело связано с подозрением в получении неправомерной выгоды.
По данным следствия, нардеп якобы получил 558 тыс. грн неправомерной выгоды. Речь шла о средствах за содействие в поставке медицинского оборудования для больницы в Житомире.
Ранее Кузьминых получил подозрение по этому делу. Производство рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.
Отметим, что сроки давности по делу истекают в январе 2027 года.
Дополнение
Если Сергей Кузьминых продолжит не выполнять все свои обязательства перед судом, меру пресечения ему могут изменить на более строгую.
Напомним
Детективы НАБУ задержали нардепа Сергея Кузьминых сегодня, 29 июня. Это произошло из-за того, что парламентарий систематически не являлся на судебные заседания.