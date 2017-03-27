Нардеп объяснил, почему в Украине растет уровень смертности от рака

“Как можно ожидать уменьшения уровня заболеваемости и смертности от онкопатологии, если на сегодняшний день государственные программы по онкологии не финансируются вообще. Более того, такой программы на 2017 год до сих пор не существует. В случае если на сегодняшний день финансирование системы здравоохранения в целом, и онкологии в частности, ограничивается, то откуда возьмется надлежащая профилактика и выявление этих болезней на ранних стадиях?”, — отметил он.

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Кроме того, И.Шурма подчеркнул, что для того, чтобы побороть злокачественные образования, необходимо выявить их на ранних стадиях развития. И надлежащее финансирование таких общегосударственных программ является крайне необходимым, отметил он.

“Украинцы сегодня озадачены теоретической идеей ”деньги следуют за пациентом“ и, как следствие, вообще перестали ходить в поликлинику. А без самоосознания необходимости проведения профилактических медицинских осмотров вообще не приходится рассчитывать на то, что у нас будет ситуация улучшаться. С онкологией можно эффективно бороться тогда, когда она обнаружена на ранних этапах. При условии надлежащего финансирования у больных будет гораздо больше шансов вылечиться”, - сказал И.Шурма.

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Также нардеп убежден, что статистика роста смертности от онкологических заболеваний будет расти, пока в системе здравоохранения не появятся квалифицированные работники.

“К большому сожалению, до тех пор, пока в здравоохранении будут работать невежественные люди, рассчитывать на какие-то положительные сдвиги не приходится. В том числе, и по печальной статистики смертности и заболеваемости онкологией”, - добавил он.

Напомним, как сообщал УНН, в Минздраве скопировали Концепцию по борьбе с онкологией десятилетней давности .

До этого, в Минздраве более месяца игнорировали запрос на информацию по разработке госпрограммы по онкологии.

Также напомним, ранее МЗ отказал “Клинике Спиженко” в желании бесплатно пролечить онкобольных.