Нардеп пояснив, чому в Україні зростає рівень смертності від раку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Рівень захворюваності та смертності від раку в Україні продовжує зростати через відсутність належного фінансування державних програм щодо боротьби з онкологічними захворюваннями. Таку думку у коментарі УНН висловив член Комітету ВР з питань охорони здоров'я, народний депутат Ігор Шурма.
“Як можна очікувати зменшення рівня захворюваності і смертності від онкопатології, якщо на сьогоднішній день державні програми по онкології не фінансуються взагалі. Більше того, такої програми на 2017 рік досі не існує. У разі якщо на сьогоднішній день фінансування системи охорони здоров’я в цілому, і онкології зокрема, обмежується, то звідки візьметься належна профілактика і виявлення цих хвороб на ранніх стадіях?” — зазначив він.
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Окрім того, І.Шурма наголосив, що аби побороти злоякісні утворення, необхідно виявити їх на ранніх стадіях розвитку. І належне фінансування таких загальнодержавних програм є вкрай необхідним, зауважив він.
"Українці на сьогодні спантеличені теоретичною ідеєю “гроші ідуть за пацієнтом” і, як наслідок, взагалі перестали ходити у поліклініку. А без самоусвідомленості в необхідності проведення профілактичних медичних оглядів взагалі не доводиться розраховувати на те, що в нас буде ситуація покращуватися. З онкологією можна ефективно боротися тоді, коли вона виявлена на ранніх етапах. За умов належного фінансування хворі матимуть значно більше шансів вилікуватися“ — сказав І.Шурма.
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Також нардеп переконаний, що статистика зростання смертності від онкологічних захворювань зростатиме, доки в системі охорони здоров’я не з’являться кваліфіковані працівники.
“На превеликий жаль, доти, доки в охороні здоров’я будуть працювати неосвічені люди, розраховувати на якісь позитивні зрушення не доводиться. У тому числі, і щодо сумної статистики смертності та захворюваності на онкологію”, — додав він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у МОЗ скопіювали Концепцію по боротьбі з онкологією десятирічної давнини.
До цього, у МОЗ понад місяць ігнорували запит на інформацію щодо розробки держпрограми з онкології.
Також нагадаємо, раніше МОЗ відмовив “Клініці Спіженко” у бажанні безплатно пролікувати онкохворих.