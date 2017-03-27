Нардеп пояснив, чому в Україні зростає рівень смертності від раку

ukru
Ексклюзив
07:20 • 24287 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 113135 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 130505 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 135777 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 143555 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 201867 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 131467 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 115957 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 135993 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 122298 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
82 %
753 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
КМВА скасувала проведення конкурсу на управителів багатоквартирних будинків - Ткаченко

КМВА скасувала проведення конкурсу на управителів багатоквартирних будинків - Ткаченко

27 березня, 21:36 • 61782 перегляди
Все менше українців планують повернутися додому після війни — The Economist

Все менше українців планують повернутися додому після війни — The Economist

27 березня, 22:47 • 51987 перегляди
В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

02:31 • 57635 перегляди
Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

05:28 • 53485 перегляди
Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

05:36 • 50065 перегляди
Публікації
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

07:20 • 24431 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 113184 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 142752 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 201891 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 209615 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 92331 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 120661 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 146504 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 135984 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 166366 перегляди
Актуальне
Нардеп пояснив, чому в Україні зростає рівень смертності від раку

Нардеп пояснив, чому в Україні зростає рівень смертності від раку

Київ • УНН

 • 19005 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Рівень захворюваності та смертності від раку в Україні продовжує зростати через відсутність належного фінансування державних програм щодо боротьби з онкологічними захворюваннями. Таку думку у коментарі УНН висловив член Комітету ВР з питань охорони здоров'я, народний депутат Ігор Шурма.

“Як можна очікувати зменшення рівня захворюваності і смертності від онкопатології, якщо на сьогоднішній день державні програми по онкології не фінансуються взагалі. Більше того, такої програми на 2017 рік досі не існує. У разі якщо на сьогоднішній день фінансування системи охорони здоров’я в цілому, і онкології зокрема, обмежується, то звідки візьметься належна профілактика і виявлення цих хвороб на ранніх стадіях?” — зазначив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рак і спадковість: про що варто пам’ятати?

Окрім того, І.Шурма наголосив, що аби побороти злоякісні утворення, необхідно виявити їх на ранніх стадіях розвитку. І належне фінансування таких загальнодержавних програм є вкрай необхідним, зауважив він.

"Українці на сьогодні спантеличені теоретичною ідеєю “гроші ідуть за пацієнтом” і, як наслідок, взагалі перестали ходити у поліклініку. А без самоусвідомленості в необхідності проведення профілактичних медичних оглядів взагалі не доводиться розраховувати на те, що в нас буде ситуація покращуватися. З онкологією можна ефективно боротися тоді, коли вона виявлена на ранніх етапах. За умов належного фінансування хворі матимуть значно більше шансів вилікуватися“ — сказав І.Шурма.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Без цільової державної програми підтримки залишилися 160 тис. онкохворих українців

Також нардеп переконаний, що статистика зростання смертності від онкологічних захворювань зростатиме, доки в системі охорони здоров’я не з’являться кваліфіковані працівники.

“На превеликий жаль, доти, доки в охороні здоров’я будуть працювати неосвічені люди, розраховувати на якісь позитивні зрушення не доводиться. У тому числі, і щодо сумної статистики смертності та захворюваності на онкологію”, — додав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у МОЗ скопіювали Концепцію по боротьбі з онкологією десятирічної давнини.

До цього, у МОЗ понад місяць ігнорували запит на інформацію щодо розробки держпрограми з онкології.

Також нагадаємо, раніше МОЗ відмовив “Клініці Спіженко” у бажанні безплатно пролікувати онкохворих.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'я
Tesla
$276.69
Brent
$73.19
Bitcoin
$85,710.20
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,122.85
Ethereum
$1,915.55