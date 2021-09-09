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Нардеп Колтунович возмущен снижением НДС агрохолдингу “Кернел”

Нардеп Колтунович возмущен снижением НДС агрохолдингу “Кернел”

Киев  •  УНН

 • 16412 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Вместо нуждающихся отраслей государственную поддержку получает прибыльный частный бизнес. Об этом сегодня с трибуны Верховной Рады заявил нардеп от “ОПЗЖ” Александр Колтунович, передаёт УНН.

В частности он возмущён снижением НДС для крупного агрохолдинга “Кернел” Андрея Веревского.

“Популизм — когда отдельным олигархам или компании "Кернел“ снизили налог на добавленную стоимость (НДС) на отдельные виды сырьевой продукции... Снижают НДС много кому, но не тем, кому надо”, — отметил политик.

Дополнение

Ранее его коллега, нардеп Муса Магомедов сообщил о том, что “Кернел” получает около 400 млн долларов прибыли в год, а в рейтинге налогоплательщиков находится на 147-м месте, отчисляя в бюджет минимальные налоги.

К слову

“Кернел” — крупнейший производитель и экспортёр подсолнечного масла — продаёт украинцам продукцию в разы дороже, чем она стоит в ЕС. Его торговые бренды “Чумак”, “Стожар” и “Щедрый дар” стоят в Украине почти в два раза дороже, чем подсолнечное масло в Польше. Кроме того “Кернел” получает сотни миллионов гривен ежемесячно из бюджета на возврате НДС.

Веревский не скрывает, что прибыль “Кернел” напрямую связана с высокими ценами на продукцию и отсутсвием конкуренции.

При этом АМКУ уже пятый год подряд изучает рынок подсолнечного масла, но окончательный вердикт по злоупотреблению монопольными положением участниками рынка по непонятным причинам не выносит.

Сам Веревский попадает под критерии олигарха по версии законопроекта Президента Владимира Зеленского: имеет влияние на политическую жизнь страны (его называют бенефициаром депутатской группы "Доверие"), пользуется монопольным положением на рынке, а его активы в разы превышают 80 млн евро. 

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