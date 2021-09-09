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Нардеп Колтунович обурений зниженням ПДВ агрохолдингу "Кернел"

Київ • УНН

 • 16417 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. Замість галузей, що цього потребують, державну підтримку отримує прибутковий приватний бізнес. Про це сьогодні з трибуни Верховної Ради заявив нардеп від "ОТЗЖ" Олександр Колтунович, передає УНН.

Зокрема він обурений зниженням ПДВ для великого агрохолдингу "Кернел" Андрія Веревського.

"Популізм - коли окремим олігархам або компанії "Кернел" знизили податок на додану вартість (ПДВ) на окремі види сировинної продукції... Знижують ПДВ багато кому, але не тим, кому треба", - зазначив політик.

Доповнення

Раніше його колега, нардеп Муса Магомедов повідомив про те, що "Кернел" отримує близько 400 млн доларів прибутку в рік, а в рейтингу платників податків перебуває на 147-му місці, відраховуючи в бюджет мінімальні податки.

До слова

"Кернел" - найбільший виробник і експортер соняшникової олії - продає українцям продукцію в рази дорожче, ніж вона коштує в ЄС. Його торгові бренди "Чумак", "Стожар" і "Щедрий дар" в Україні майже в два рази дорожчі, ніж соняшникова олія в Польщі. Окрім того "Кернел" отримує сотні мільйонів гривень щомісяця з бюджету на повернення ПДВ.

Веревський не приховує, що прибуток "Кернел" безпосередньо пов'язаний з високими цінами на продукцію і відсутністю конкуренції.

При цьому АМКУ вже п'ятий рік поспіль вивчає ринок соняшникової олії, але остаточний вердикт щодо зловживання монопольними становищем учасниками ринку з незрозумілих причин не виносить.

Сам Веревський потрапляє під критерії олігарха за версією законопроекту Президента Володимира Зеленського: має вплив на політичне життя країни (його називають бенефіціаром депутатської групи "Довіра"), користується монопольним становищем на ринку, а його активи в рази перевищують 80 млн євро.

Українські Національні Новини

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