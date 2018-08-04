В конце месяца будут определены ключевые приоритеты внешних отношений Украины

"В конце месяца на совещании руководителей зарубежных дипучреждений Украины скоординируем действия по восстановлению территориальной целостности государства и определим ключевые приоритеты по всему комплексу наших внешних отношений. Победы наших дипломатов не менее важны, чем наших воинов на фронте!" - заявил Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко поручил правительству углубить сотрудничество с ЕС в сфере цифровой экономики, Энергетического союза, таможенного сотрудничества и юстиции и внутренних дел.

Как сообщал УНН, Президент заявлял, что в перспективе Украина сможет присоединиться ко многим союзам с ЕС, например к урегулированию цен на роуминг, Таможенному союзу с ЕС и Шенгенской зоне.