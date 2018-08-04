Наприкінці місяця будуть визначені ключові пріоритети зовнішніх відносин України
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Наприкінці місяця Президент України Петро Порошенко проведе нараду з керівниками посольств України за кордоном, де будуть визначені ключові пріоритети зовнішніх відносин України. Про це Порошенко повідомив у своєму Twitter, передає УНН.
"Наприкінці місяця на нараді керівників закордонних дипустанов України скоординуємо дії з відновлення територіальної цілісності держави і визначимо ключові пріоритети за всім комплексом наших зовнішніх зносин Перемоги наших дипломатів не менш важливі, ніж наших воїнів на фронті!" - заявив Порошенко.
Нагадаємо, раніше Порошенко доручив уряду поглибити співпрацю з ЄС у сфері цифрової економіки, Енергетичного союзу, митного співробітництва та юстиції та внутрішніх справ.
Як повідомляв УНН, Президент заявляв, що у перспективі Україна зможе приєднатися до багатьох союзів з ЄС, наприклад до врегулювання цін на роумінг, Митного союзу з ЄС та Шенгенської зони.