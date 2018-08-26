"Наполи" вырвал победу в результативном матче с "Миланом"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В Неаполе местный ФК "Наполи" на стадионе "Сан-Паоло" принимал "Милан" во встрече второго тура итальянской Серии А, передает корреспондент УНН.
Подопечные Гаттузо сделали хороший задел благодаря голу-красавцу в первом тайме от Бонавентуры и забитому мячу Калабрии на старте второй 45-минутки. Хозяевам удался камбэк в первую очередь благодаря действиям поляка Петра Зьелински. Полузащитник дважды попал в нижний левый угол ворот Доннарумма.
На 80 минуте мяч в пустые ворота после прострела Аллана вогнал Мертенс и принес три очка команде Анчелотти - 3: 2.
Отметим, что "Наполи" набрали 6 очков и догнали в турнирной таблице лидера "Ювентус".
Напомним, вслед за наставником Маурицио Сарре с "Наполи" в "Челси" перешел опорный полузащитник Жоржиньо.