"Наполі" вирвав перемогу в результативному матчі з "Міланом"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. В Неаполі місцевий ФК "Наполі" на стадіоні "Сан-Паоло" приймав "Мілан" у зустрічі другого туру італійської Серії А, передає кореспондент УНН.
Підопічні Гаттузо зробили гарний заділ завдяки голу-красеню у першому таймі від Бонавентури та забитому м'ячу Калабрії на старті другої 45-хвилинки. Господарям вдався камбек в першу чергу завдяки діям поляка Петра Зьєлінскі. Півзахисник двічі поцілив у нижній лівий кут воріт Доннарумми.
На 80 хвилині м'яч у порожні ворота після прострілу Аллана увігнав Дріс Мертенс та приніс три очки команді Анчелотті - 3:2.
Зазначимо, що "Наполі" набрали 6 очок та наздогнали у турнірній таблиці лідера "Ювентус".
Нагадаємо, слідом за наставником Мауріціо Саррі з “Наполі” в “Челсі” перейшов опорний півзахисник Жоржиньо.