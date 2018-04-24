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"Наполи" обыграл "Ювентус" в поединке лидеров чемпионата Италии

Киев • УНН

 • 7734 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. ФК “Наполи” одержал победу над своим главным соперником в борьбе за Скудетто — “Ювентусом”. Баталия прошла в Турине в рамках 34-го тура Серии А, сообщает УНН со ссылкой на сайты команд.

"Наполи" обыграл "Ювентус" в поединке лидеров чемпионата Италии

Единственное взятие ворот произошло на 90-й минуте. Навес с углового от Кальехона нашел Калиду Кулибали. Сенегальский защитник головой отправил мяч в сетку — 0:1.

Примечательно, что неаполитанцы имели преимущество и по статистическим компонентами: владение мяча (60 процентов против 40 у “Юве”, по ударам 12:4, удары в створ 4:0).

Таким образом, неаполитанская команда, получив три очка, сократила отставание от “Ювентуса” до одного пункта — 84 и 85 соответственно.

В следующем туре “Наполи” ожидает противостояние с в гостях с “Фиорентиной”, а “Ювентус” будет испытывать “Интер”.

Среди других результатов тура отметим уверенную победу “Лацио” над “Сампдорией” 4:0, поражение “Милана” от клуба, который потерял прописку в элите итальянского футбола “Беневенто” 0:1, а также 11-ю подряд поражение “Удинезе”, на этот раз от “Кротоне” 1:2.

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