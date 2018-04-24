"Наполі" обіграв "Ювентус" у поєдинку лідерів чемпіонату Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. ФК “Наполі” здобув перемогу над своїм головним суперником у боротьбі за Скудетто — “Ювентусом”. Баталія пройшла у Турині в рамках 34-го туру Серії А, повідомляє УНН з посиланням на сайти команд.
Єдине взяття воріт сталося на 90-й хвилині. Навіс з кутового від Кальєхона знайшов Каліду Кулібалі. Сенегальський оборонець головою відправив м’яч у сітку — 0:1.
Примітно, що неаполітанці мали перевагу і за статистичними компонентами: володіння м’яча (60 відсотків проти 40 у “Юве”, по ударам 12:4, удари в площину 4:0).
Таким чином, неаполітанська команда, здобувши три очки, скоротила відставання від “Ювентуса” до одного пункту — 84 і 85 відповідно.
У наступному турі на “Наполі” очікує протистояння з в гостях з “Фіорентиною”, а “Ювентус” буде випробовувати “Інтер”.
Серед інших результатів туру відзначимо впевнену перемогу “Лаціо” над “Сампдорією” 4:0, поразку “Мілана” від клубу, який втратив прописку в еліті італійського футболу “Беневенто” 0:1, а також 11-ту поспіль поразку “Удінезе”, на цей раз від “Кротоне” 1:2.