Написал на доске проукраинский лозунг: руководство московской школы уволило учителя информатики
Киев • УНН
В московской школе уволили учителя информатики за то, что он написал проукраинский лозунг на доске, после чего суд оштрафовал его. Информация об учителе также была удалена со школьного сайта.
Руководство московской школы уволило учителя информатики, который написал на доске проукраинский лозунг. Также информация о преподавателе исчезла и со школьного сайта. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA, пишет УНН.
41-летний бывший учитель информатики школы №1619 Сергей Аверьянов нарисовал на доске свастику и написал проукраинский лозунг во время урока в 9 "Г" классе,
Детали
Отмечается, что на следующий день суд оштрафовал его на 40 000 рублей. После этого учитель был отстранен от занятий, и через несколько недель руководство школы выпустило приказ о его увольнении.
Напомним,
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Написал на доске проукраинский лозунг: руководство московской школы уволило учителя информатики
В московской школе уволили учителя информатики за то, что он написал проукраинский лозунг на доске, после чего суд оштрафовал его. Информация об учителе также была удалена со школьного сайта.
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