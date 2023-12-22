Написал на доске проукраинский лозунг: руководство московской школы уволило учителя информатики

Руководство московской школы уволило учителя информатики, который написал на доске проукраинский лозунг. Также информация о преподавателе исчезла и со школьного сайта. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA, пишет УНН.

41-летний бывший учитель информатики школы №1619 Сергей Аверьянов нарисовал на доске свастику и написал проукраинский лозунг во время урока в 9 "Г" классе, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что на следующий день суд оштрафовал его на 40 000 рублей. После этого учитель был отстранен от занятий, и через несколько недель руководство школы выпустило приказ о его увольнении.

Напомним,

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