Напавшему на журналиста во время судебного заседания по делу Шеремета объявили о подозрении

"В пятницу, 27 декабря, следователями Соломенского УП ГУ НП в городе Киеве по согласованию Киевской местной прокуратуры № 9 сообщено о подозрении 29-летнему жителю Киевской области по факту совершения противоправных действий в отношении журналиста, которые имели место 24 декабря у помещения Киевского апелляционного суда", - говорится в сообщении.

Действия подозреваемого выразились в преследовании журналиста в связи с его законной профессиональной деятельностью, а также хулиганских действиях к нему, то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 171 и ч. 2 ст. 296 УК Украины.

Учитывая, что в отношении указанного мужчины длится судебное разбирательство в другом уголовном производстве по ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 263 УК Украины, стороной обвинения подготовлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, которое будет подано в Соломенский районный суд города Киева.

Кроме того, сообщаем, что в рамках уголовного производства, начатого в связи с инцидентом у Киевского апелляционного суда, также расследуется факт причинения телесных повреждений указанному журналисту, квалифицированный по ч. 2 ст. 345-1 УК Украины. В настоящее время проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление лиц, причастных к этому преступлению, и сбора соответствующих доказательств.

Напомним, полиция Киева начала уголовное производство по факту нападения на журналистов во время судебного заседания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.