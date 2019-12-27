Нападнику на журналіста під час судового засідання у справі Шеремета оголосили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Одному із нападників на журналіста під час судового засідання у справі Шеремета оголосили про підозру. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури у місті Києві.
“У п’ятницю, 27 грудня, слідчими Солом’янського УП ГУ НП у місті Києві за погодження Київської місцевої прокуратури № 9 повідомлено про підозру 29-річному мешканцю Київської області за фактом вчинення протиправних дій відносно журналіста, які мали місце 24 грудня біля приміщення Київського апеляційного суду”, — сказано у повідомленні.
Дії підозрюваного виразились у переслідуванні журналіста у зв’язку з його законною професійною діяльністю, а також хуліганських діях щодо нього, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 171 та ч. 2 ст. 296 КК України.
Враховуючи те, що відносно вказаного чоловіка триває судовий розгляд в іншому кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 263 КК України, стороною обвинувачення підготовлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке буде подано до Солом’янського районного суду міста Києва.
Крім того, повідомляємо, що в межах кримінального провадження, розпочатого у зв’язку з інцидентом біля Київського апеляційного суду, також розслідується факт заподіяння тілесних ушкоджень зазначеному журналісту, кваліфікований за ч. 2 ст. 345-1 КК України. На цей час проводяться слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення осіб, причетних до цього злочину, та збирання відповідних доказів.
Нагадаємо, поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом нападу на журналістів під час судового засідання у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.