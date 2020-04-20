Пытался ударить арбитра: "Динамо-Брест" может разорвать контракт с Хачериди - СМИ

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 41560 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 85430 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102870 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129022 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129374 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 173227 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121932 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

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4 марта, 10:59 • 104947 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103072 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Пытался ударить арбитра: "Динамо-Брест" может разорвать контракт с Хачериди - СМИ

Пытался ударить арбитра: "Динамо-Брест" может разорвать контракт с Хачериди - СМИ

Киев  •  УНН

 • 13703 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. После матча чемпионата Беларуси между "Витебском" и брестским "Динамо" (1:0) бывший футболист сборной Украины Евгений Хачериди пытался ударить главного арбитра, сообщает УНН со ссылкой на "Прессбол" и Betnews365.

Защитник и массажист "Динамо" Сергей Лапицкий вступили в конфликт с судьями по завершению баталии. В протоколе указано, что Лапицкий оскорблял судейскую бригаду нецензурной бранью и угрожал физической расправой. Хачериди в подтрибунном помещении в агрессивной форме пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова.

По сообщению Betnews365, брестская команда в одностороннем порядке планирует прекратить сотрудничество с украинским защитником. Также его ждет штраф.

Напомним, что Хачериди получил удаление в конце матча за удар ногой соперника, приведя к пенальти по собственным воротам.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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