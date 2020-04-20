Пытался ударить арбитра: "Динамо-Брест" может разорвать контракт с Хачериди - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. После матча чемпионата Беларуси между "Витебском" и брестским "Динамо" (1:0) бывший футболист сборной Украины Евгений Хачериди пытался ударить главного арбитра, сообщает УНН со ссылкой на "Прессбол" и Betnews365.
Защитник и массажист "Динамо" Сергей Лапицкий вступили в конфликт с судьями по завершению баталии. В протоколе указано, что Лапицкий оскорблял судейскую бригаду нецензурной бранью и угрожал физической расправой. Хачериди в подтрибунном помещении в агрессивной форме пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова.
По сообщению Betnews365, брестская команда в одностороннем порядке планирует прекратить сотрудничество с украинским защитником. Также его ждет штраф.
Напомним, что Хачериди получил удаление в конце матча за удар ногой соперника, приведя к пенальти по собственным воротам.