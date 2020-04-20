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Намагався вдарити арбітра: "Динамо-Брест" може розірвати контракт з Хачеріді - ЗМІ

Намагався вдарити арбітра: "Динамо-Брест" може розірвати контракт з Хачеріді - ЗМІ

Київ • УНН

 • 13714 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Після матчу чемпіонату Білорусі між "Вітебськом" і брестським "Динамо" (1:0) колишній футболіст збірної України Євген Хачеріді намагався вдарити головного арбітра, повідомляє УНН з посиланням на "Прессбол" і Betnews365.

Захисник і масажист "Динамо" Сергій Лапицький вступили в конфлікт з суддями по завершенню баталії. У протоколі зазначено, що Лапицький ображав суддівську бригаду нецензурною лайкою і погрожував фізичною розправою. Хачеріді в підтрибунному приміщенні в агресивній формі намагався вдарити головного суддю матчу Сергія Чистова.

За повідомленням Betnews365, брестська команда в односторонньому порядку планує припинити співпрацю з українським захисником. Також на нього чекає штраф.

Нагадаємо, що Хачеріді отримав вилучення наприкінці матчу за удар ногою суперника, призвівши до пенальті по власним воротам.

Українські Національні Новини

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