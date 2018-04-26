Наблюдательный совет оператора украинской ГТС возглавил Вальтер Больтц

"На первом заседании наблюдательного совета Публичного акционерного общества "Магистральные газопроводы Украины", проведенного 25 апреля 2018, председателем наблюдательного совета был избран Вальтер Больтц. В заседании участвовали все члены наблюдательного совета, а именно: Ян Чадам (Польша), Карина Лучинкина (Великобритания), Фабрис Нолан (Франция), Вальтер Больтц (Австрия), Адомас Аудицкас и Константин Марьевич", - говорится в сообщении .

Кроме того, в МГУ добавили, что следующее заседание наблюдательного совета и комитетов, а также рабочие встречи запланированы на май 2018 года.

Как известно, Вольтер Больтц работал в австрийском регуляторной органе E-Control.

Напомним, 28 февраля 2018 Министерство энергетики и угольной промышленности назначило Наблюдательный совет нового независимого оператора газотранспортной системы - ОАО "Магистральные газопроводы Украины".