Наглядову раду оператора української ГТС очолив Вальтер Больтц
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Вчора, 25 квітня, на першому засіданні наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Магістральні газопроводи України" головою наглядової ради було обрано Вальтера Больтца. Про це повідомила прес-служба ПАТ “МГУ”, передає УНН.
“На першому засіданні наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Магістральні газопроводи України”, яке було проведене 25 квітня 2018 року, головою наглядової ради було обрано Вальтера Больтца. У засіданні брали участь усі члени наглядової ради, а саме: Ян Чадам (Польща), Каріна Лучінкіна (Велика Британія), Фабріс Нолан (Франція), Вальтер Больтц (Австрія), Адомас Аудіцкас та Костянтин Мар'євич”, - йдеться в повідомлені.
Крім того, в МГУ додали, що наступне засідання наглядової ради та комітетів, а також робочі зустрічі заплановані на травень 2018 року.
Як відомо, Вольтер Больтц працював в австрійському регуляторному органі E-Control.
Нагадаємо, 28 лютого 2018 року Міністерство енергетики та вугільної промисловості призначило Наглядову раду нового незалежного оператора газотранспортної системи – ПАТ "Магістральні газопроводи України".