"Нафтогазу" отказали во взыскании почти 100 млн гривен с "Киевтеплоэнерго"

"По делу № 910/5080/18 ПАО "НАК "Нафтогаз Украины" обратилось в хозяйственный суд с иском к ОАО "Киевэнерго" (которое в дальнейшем изменило наименование на АО "Киевэнерго") о взыскании 97 240 951,05 грн задолженности, которая возникла в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате поставленной природного газа по договору поставки природного газа. .... Кассационный суд соглашается с выводом апелляционного хозяйственного суда о том, что распространение положений ч. 3 ст. 22 Закона Украины "О теплоснабжении" на эти правоотношения будет иметь следствием противоправное лишение органа местного самоуправления (в том числе через создаваемые им коммунальные предприятия) права распоряжения своей собственностью и содержит признаки дискриминационного подхода в части определения юридической поведения сторон хозяйственных правоотношений с нарушением принципа равенства и пропорциональности, а следовательно, противоречит справедливому применению нормы права как элемента верховенства права ", - говорится в решении суда.



Как сообщал УНН, "Нафтогаз" в июле снизит цены на газ для населения почти на 8% .