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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 18111 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 40357 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 59244 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 74586 просмотра

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7 марта, 08:52 • 119575 просмотра

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7 марта, 06:35 • 110849 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137228 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130083 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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"Нафтогазу" отказали во взыскании почти 100 млн гривен с "Киевтеплоэнерго"

"Нафтогазу" отказали во взыскании почти 100 млн гривен с "Киевтеплоэнерго"

Киев  •  УНН

 • 12364 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Верховный суд Украины отказал "Нафтогазу Украины" во взыскании почти 100 млн гривен долгов "Киевэнерго" с его правопреемника "Киевтеплоэнерго". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Верховного суда.

"По делу № 910/5080/18 ПАО "НАК "Нафтогаз Украины" обратилось в хозяйственный суд с иском к ОАО "Киевэнерго" (которое в дальнейшем изменило наименование на АО "Киевэнерго") о взыскании 97 240 951,05 грн задолженности, которая возникла в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате поставленной природного газа по договору поставки природного газа. .... Кассационный суд соглашается с выводом апелляционного хозяйственного суда о том, что распространение положений ч. 3 ст. 22 Закона Украины "О теплоснабжении" на эти правоотношения будет иметь следствием противоправное лишение органа местного самоуправления (в том числе через создаваемые им коммунальные предприятия) права распоряжения своей собственностью и содержит признаки дискриминационного подхода в части определения юридической поведения сторон хозяйственных правоотношений с нарушением принципа равенства и пропорциональности, а следовательно, противоречит справедливому применению нормы права как элемента верховенства права ", - говорится в решении суда.

Как сообщал УНН, "Нафтогаз" в июле снизит цены на газ для населения почти на 8% .

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