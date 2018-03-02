"Нафтогаз" потребует у "Газпрома" компенсировать разницу за поставки дорогого газа из Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" будет требовать от ПАО "Газпром" компенсировать разницу при вынужденной закупке из-за действий российской стороны дорогого газа из Европы. Об этом сказал в эфире "24 канала" главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает УНН.
"Первое, что мы сделаем, потребуем у "Газпрома" компенсировать соответствующую разницу между той высокой ценой, которую мы сейчас платим за поставки из Европы, что было неожиданным для нас, и контрактной ценой, определенной решением Стокгольмского арбитража. Посмотрим как они будут на это реагировать", - отметил он.
Напомним, в "Газпроме" сообщили, что не будут восстанавливать поставки газа в Украину с марта.
А 2 марта заявили, что вынуждены начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.