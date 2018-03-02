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“Нафтогаз” вимагатиме у “Газпрому” компенсувати різницю за поставки дорогого газу з Європи

Київ • УНН

 • 18782 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. НАК “Нафтогаз України” вимагатиме від ПАТ “Газпром” компенсувати різницю при вимушеній закупівлі через дії російської сторони дорогого газу з Європи. Про це сьогодні сказав в ефірі “24 каналу” головний комерційний директор НАК "Нафтогаз України“Юрій Вітренко, передає УНН.

“Перше, що ми зробимо, вимагаємо у „Газпрому“ компенсувати відповідну різницю між тією високою ціною, яку ми зараз платимо за постачання з Європи, яке було неочікуваним для нас, і контрактною ціною, яка визначена рішенням Стокгольмського арбітражу. Подивимося як вони будуть на це реагувати”, — зазначив він.

Нагадаємо, у “Газпромі” повідомили, що не будуть відновлювати поставки газу в Україну з березня. 

А 2 березня заявили, що змушені почати в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з НАК “Нафтогаз України” на поставку і транзит газу. 

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