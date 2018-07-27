"Нафтогаз": созданы опасные возможности для бесконтрольного отбора газа из ГТС
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. На сегодня в Украине созданы опасные возможности для бесконтрольного и бесплатного отбора газа из газотранспортной системы Украины. Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины" в Twitter, передает УНН.
"Сегодня созданы опасные возможности для бесконтрольного и бесплатного отбора газа из ГТС, пример - ОПЗ", - отметили в компании.
Поэтому, как отметили в НАК, их главной целью относительно Кодекса ГТС является то, что любой поставщик или заказчик газа должен нести ответственность в размере того объема газа, к которому он имеет доступ.
Как сообщал УНН, "Укртрансгаз" и НКРЭКУ начали диалог относительно новой редакции Кодекса ГТС и введения суточного балансирования на рынке природного газа. В результате первой встречи стороны смогли согласовать ряд позиций по подготовке изменений для совершенствования Кодекса ГТС.