"Нафтогаз": створено небезпечні можливості для безконтрольного відбору газу з ГТС
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. На сьогодні в Україні створені небезпечні можливості для безконтрольного та безоплатного відбору газу з газотранспортної системи України. Про це йдеться у повідомленні НАК "Нафтогаз України" у Twitter, передає УНН.
"Сьогодні створені небезпечні можливості для безконтрольного та безоплатного відбору газу з ГТС, приклад – ОПЗ", - наголосили у компанії.
Тому, як зауважили у НАК, їхньою головною метою щодо Кодексу ГТС є те, що будь-який постачальник або замовник газу має нести відповідальність у розмірі того обсягу газу, до якого він має доступ.
Як повідомляв УНН, “Укртрансгаз” та НКРЕКП розпочали діалог щодо нової редакції Кодексу ГТС та запровадження добового балансування на ринку природного газу. У результаті першої зустрічі сторони змогли узгодити низку позицій щодо підготовки змін для вдосконалення Кодексу ГТС.