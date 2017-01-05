"Нафтогаз" сообщил о поставке азербайджанской нефти на Кременчугский НПЗ
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 5 января. УНН. ПАО "Укртранснафта" и ПАО "Укртатнафта" подписали договор на поставку азербайджанской нефти на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод в 2017 году году. Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза" в Facebook, передает УНН-Центр.
Таким образом, трубопровод "Одесса-Кременчуг", который ранее простаивал, снова заработает. Всего запланировано доставить на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод 1,3 миллиона тонн нефти.
Отметим, что первые танкеры с нефтью ожидают принять в Одессе в феврале.
Справка: Кременчугский нефтеперерабатывающий завод - крупнейшее предприятие по производству нефтепродуктов в Украине. Завод имеет важное стратегическое значение для Украины как один из источников создания стратегического запаса нефтепродуктов и обеспечивает более 30% всего украинского рынка. На сегодняшний день завод перерабатывает 7000 тонн нефти в сутки.